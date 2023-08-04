***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 150000 TRY 0,01 Yönetim Kurulu'nun altı (6) üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 1499850000 TRY 99,99 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180859BIST