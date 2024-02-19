***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.02.2024 17:53
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KENAN AYVACI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT KURAL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -
FATİH MEHMET YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör, Genel Müdür Yardımcısı Levent Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SERCHAT NTEVETZIOGLOU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Müdür, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı -
ORHAN VELİ CANLI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör, Genel Müdür Yardımcısı -
ENVER İLKAY DALKILIÇ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör, Genel Müdür Yardımcısı -
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KENAN AYVACI Genel Müdür
MURAT KURAL Genel Müdür Yardımcısı
ÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür Yardımcısı
FATİH MEHMET YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı
SERCHAT NTEVETZIOGLOU Genel Müdür Yardımcısı
ORHAN VELİ CANLI Genel Müdür Yardımcısı
ENVER İLKAY DALKILIÇ Genel Müdür Yardımcısı
Detaylı Bilgi: https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/kaf/is_yatirim.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250522
BIST