Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.02.2024 17:53
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KENAN AYVACI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT KURAL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -
FATİH MEHMET YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör, Genel Müdür Yardımcısı Levent Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SERCHAT NTEVETZIOGLOU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Müdür, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı -
ORHAN VELİ CANLI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör, Genel Müdür Yardımcısı -
ENVER İLKAY DALKILIÇ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör, Genel Müdür Yardımcısı -

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KENAN AYVACI Genel Müdür
MURAT KURAL Genel Müdür Yardımcısı
ÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür Yardımcısı
FATİH MEHMET YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı
SERCHAT NTEVETZIOGLOU Genel Müdür Yardımcısı
ORHAN VELİ CANLI Genel Müdür Yardımcısı
ENVER İLKAY DALKILIÇ Genel Müdür Yardımcısı
Detaylı Bilgi: https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/kaf/is_yatirim.pdf




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250522


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.196
Değişim :  -0,58% |  -53,95
Açılış :  9.322  
Önceki Kapanış :  9.250  
En Düşük
9.173 En Yüksek
9.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 1,54 9.399.866 % 10,00  
KAPLM 141,90 67.827.193 % 10,00  
EUKYO 22,44 15.683.373 % 10,00  
KSTUR 2.832,50 10.364.170 % 10,00  
TDGYO 14,52 246.386.274 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,8672 30,8723 % 0,11  
Euro 33,2694 33,2757 % 0,11  
Sterlin 38,7376 38,9319 % -0,01  
Frank 34,8558 35,0657 % -0,01  
Riyal 8,2106 8,2518 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,97 23,00 % 0,66  
Platin 900,00 906,06 % 0,66  
Paladyum 944,93 947,97 % 0,66  
Brent Pet. 83,56 83,56 % 0,66  
Altın Ons 2.016,11 2.016,33 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru