***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKENAN AYVACI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıMURAT KURAL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu ÜyesiÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -FATİH MEHMET YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör, Genel Müdür Yardımcısı Levent Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiSERCHAT NTEVETZIOGLOU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Müdür, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı -ORHAN VELİ CANLI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör, Genel Müdür Yardımcısı -ENVER İLKAY DALKILIÇ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör, Genel Müdür Yardımcısı -Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviKENAN AYVACI Genel MüdürMURAT KURAL Genel Müdür YardımcısıÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür YardımcısıFATİH MEHMET YILMAZ Genel Müdür YardımcısıSERCHAT NTEVETZIOGLOU Genel Müdür YardımcısıORHAN VELİ CANLI Genel Müdür YardımcısıENVER İLKAY DALKILIÇ Genel Müdür YardımcısıDetaylı Bilgi: https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/kaf/is_yatirim.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250522BIST