***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.05.2023 09:02
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147077
BIST
11:584.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -50,47
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5819,4997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0308
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5821,5174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0544
|Açılış
|: 22,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:581.279,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -5,92
|Açılış
|: 1.279,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler11:58
|HURGZ
|4,40
|2.860.814
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.296.161
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,82
|51.443.595
|% -56,81
|
|GRTRK
|28,02
|933.914.750
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,90
|50.756.896
|% -8,09
|
|EUPWR
|71,85
|1.036.300.180
|% -7,59
|
|GESAN
|51,75
|245.221.036
|% -7,42
|
|EUPWR
|71,85
|1.036.300.180
|% -7,59
|
|GRTRK
|28,02
|933.914.750
|% -9,96
|
|THYAO
|126,40
|932.778.771
|% -1,02
|
|ASTOR
|42,62
|702.642.884
|% -5,71
|
|KOZAL
|16,62
|533.578.517
|% -0,48
|
|EKGYO
|5,40
|270.021.131
|% -1,46
|
|YKBNK
|9,31
|383.540.286
|% -0,32
|
|ISCTR
|10,84
|402.675.747
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,62
|533.578.517
|% -0,48
|
|GRTRK
|28,02
|933.914.750
|% -9,96
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4957
|19,4997
|% 0,16
|
|Euro
|21,5008
|21,5174
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,5153
|24,6382
|% 0,35
|
|Frank
|21,7557
|21,8868
|% -0,72
|
|Riyal
|5,1840
|5,2100
|% 0,06
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-9,86
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|9.146
|9.284
|-47,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.493
|4.579
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.276
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|0,86
|