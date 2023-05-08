***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.05.2023 08:52
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147795
BIST
12:364.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 28,32
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.450
En Düşük
4.374
12:3619,5086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0052
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5202
En Düşük
19,4540
12:3621,5265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0264
|Açılış
|: 22,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
12:361.269,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.269,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler12:36
|BURCE
|75,40
|44.033.501
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.393.411
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|92.238.790
|% 9,96
|
|DAGHL
|12,16
|2.817.411
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|47.629.178
|% 9,94
|
|POLHO
|8,10
|108.843.762
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|145.343.853
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|17.944.919
|% -9,94
|
|FENER
|50,95
|173.933.100
|% -9,18
|
|KERVT
|8,09
|28.508.467
|% -8,59
|
|KRDMD
|14,02
|1.303.135.842
|% 4,47
|
|EREGL
|30,40
|947.452.421
|% 1,47
|
|EUPWR
|67,60
|799.993.774
|% -3,43
|
|THYAO
|126,20
|752.145.213
|% 0,56
|
|KOZAL
|16,02
|588.781.090
|% -2,02
|
|KRDMD
|14,02
|1.303.135.842
|% 4,47
|
|EKGYO
|5,28
|281.999.118
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,85
|430.073.140
|% 1,88
|
|KOZAL
|16,02
|588.781.090
|% -2,02
|
|EREGL
|30,40
|947.452.421
|% 1,47
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5044
|19,5086
|% -0,03
|
|Euro
|21,5213
|21,5265
|% 0,12
|
|Sterlin
|24,5752
|24,6985
|% -0,00
|
|Frank
|21,8438
|21,9754
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1856
|5,2116
|% -0,05
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,56
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|2,62
|
|Cumhuriyet
|9.211
|9.350
|-2,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.532
|4.607
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.290
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|1,28
|