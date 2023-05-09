***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.05.2023 09:16
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148445
BIST
11:174.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -16,45
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:1719,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:1721,4212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0355
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:171.269,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.269,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:17
|EGPRO
|53,50
|16.050.043
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|61.822.679
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.133.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.676.587
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|47.697.199
|% -8,39
|
|BJKAS
|11,32
|68.991.319
|% -7,29
|
|GENIL
|40,20
|23.182.056
|% -7,20
|
|CWENE
|126,20
|1.469.398.510
|% -3,88
|
|ISCTR
|12,04
|1.406.832.989
|% 2,82
|
|THYAO
|131,30
|1.020.831.179
|% -1,13
|
|KOZAL
|16,87
|839.652.021
|% 1,69
|
|KCHOL
|82,35
|803.901.971
|% 2,17
|
|ISCTR
|12,04
|1.406.832.989
|% 2,82
|
|YKBNK
|10,00
|571.700.861
|% 0,91
|
|KOZAL
|16,87
|839.652.021
|% 1,69
|
|SKBNK
|2,24
|86.154.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,52
|203.146.715
|% -0,54
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5104
|19,5157
|% 0,07
|
|Euro
|21,4149
|21,4212
|% -0,17
|
|Sterlin
|24,5322
|24,6552
|% -0,01
|
|Frank
|21,7842
|21,9154
|% -0,23
|
|Riyal
|5,1861
|5,2121
|% 0,03
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|1,07
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,63
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.542
|4.620
|4,00
|
|Çeyrek
|2.264
|2.303
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,95
|15,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|-0,63
|