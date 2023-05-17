***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.05.2023 09:05
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151837
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0355
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8240
En Düşük
19,6576
17:5921,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0701
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,5228
En Düşük
21,3937
17:591.261,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.261,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SUMAS
|78,00
|370.926
|% 2,97
|
|QNBFL
|79,95
|132.557
|% 0,00
|
|OTTO
|90,50
|1.274.128
|% 0,00
|
|KERVN
|0,85
|581.325
|% 0,00
|
|ZEDUR
|36,10
|1.837.726
|% 0,00
|
|AYES
|17,47
|333.668
|% 0,00
|
|BALAT
|15,19
|788.979
|% 0,00
|
|ATAGY
|4,80
|2.125.606
|% 0,00
|
|BRKO
|4,30
|871.236
|% 0,00
|
|CASA
|118,10
|265.364
|% 0,00
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 0,00
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7416
|19,7470
|% 0,15
|
|Euro
|21,4823
|21,5079
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,5140
|24,6370
|% -0,14
|
|Frank
|21,9180
|22,0500
|% 0,01
|
|Riyal
|5,2483
|5,2747
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,76
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.434
|4.597
|3,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.292
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,02
|15,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-0,44
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
-
17:59
ALMAD, HEDEF, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında