***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.05.2023 09:07
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152961
BIST
12:274.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 6,26
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.494
En Düşük
4.442
12:2719,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0290
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
12:2721,4487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3907
12:271.250,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,39
|Açılış
|: 1.250,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler12:25
|RODRG
|44,46
|14.926.621
|% 10,00
|
|TATGD
|26,54
|41.957.251
|% 9,94
|
|ULUSE
|112,80
|12.018.975
|% 9,94
|
|CANTE
|21,28
|191.481.062
|% 9,92
|
|DOGUB
|22,90
|23.605.038
|% 8,84
|
|SAMAT
|26,06
|6.380.348
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|388.838
|% -9,94
|
|EUPWR
|81,10
|1.708.031.338
|% -5,92
|
|ISBIR
|67,60
|20.280
|% -5,92
|
|ATSYH
|77,10
|224.207
|% -5,40
|
|ASTOR
|52,10
|2.275.471.091
|% 2,86
|
|SASA
|48,90
|1.716.743.219
|% 6,20
|
|EUPWR
|81,10
|1.708.031.338
|% -5,92
|
|THYAO
|134,40
|1.445.153.100
|% -0,81
|
|ISCTR
|10,50
|963.723.418
|% 2,14
|
|ISCTR
|10,50
|963.723.418
|% 2,14
|
|EKGYO
|6,27
|513.867.482
|% -2,94
|
|YKBNK
|8,86
|488.571.123
|% 1,72
|
|ASTOR
|52,10
|2.275.471.091
|% 2,86
|
|AKBNK
|14,55
|656.506.798
|% 0,76
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8484
|19,8527
|% 0,14
|
|Euro
|21,4262
|21,4550
|% 0,01
|
|Sterlin
|24,5209
|24,6438
|% -0,19
|
|Frank
|21,9608
|22,0931
|% -0,09
|
|Riyal
|5,2771
|5,3036
|% 0,19
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-11,76
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|9.128
|9.266
|-19,00
|
|Tam
|9.081
|9.317
|-11,87
|
|Yarım
|4.493
|4.646
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.302
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,84
|14,85
|-0,21
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|-0,26
|