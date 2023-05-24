Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

24.05.2023 15:44
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin B


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 72 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 25.05.2023 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler VE Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153370


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:594.419
Değişim :  -1,15% |  -51,63
Açılış :  4.477  
Önceki Kapanış :  4.471  
En Yüksek
4.524 En Düşük
4.416
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 107,10 131.866.353 % 9,90  
IHEVA 1,33 12.041.423 % 7,26  
CEMTS 37,46 112.012.027 % 5,94  
PENGD 4,80 26.768.169 % 4,80  
EMNIS 33,48 102.650 % 4,17  
daha fazla
15:57 Alış Satış %  
Dolar 19,8889 19,8931 % 0,18  
Euro 21,4713 21,4942 % 0,43  
Sterlin 24,5941 24,7175 % 0,13  
Frank 21,9528 22,0850 % 0,11  
Riyal 5,2869 5,3134 % 0,21  
daha fazla
15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.982 1.982 6,93  
Altın Gr. 1.268 1.268 7,90  
Cumhuriyet 9.328 9.571 10,00  
Tam 9.366 9.622 -6,16  
Yarım 4.638 4.741 -60,00  
Çeyrek 2.312 2.363 -23,00  
Gümüş.Ons 23,46 23,50 0,03  
Gümüş Gr. 15,00 15,02 0,05  
B. Petrol 77,84 77,84 1,00  
Seans Raporu 15:57
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru