***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.05.2023 15:44
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 72 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 25.05.2023 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler VE Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153370
BIST
15:594.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -51,63
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
15:5919,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0442
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9009
En Düşük
19,8142
15:5921,5096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1080
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5096
En Düşük
21,3426
15:591.266,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.266,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:57
|BURCE
|107,10
|131.866.353
|% 9,90
|
|IHEVA
|1,33
|12.041.423
|% 7,26
|
|CEMTS
|37,46
|112.012.027
|% 5,94
|
|PENGD
|4,80
|26.768.169
|% 4,80
|
|EMNIS
|33,48
|102.650
|% 4,17
|
|TATGD
|25,28
|163.122.157
|% -4,75
|
|GOODY
|16,69
|56.763.741
|% -4,36
|
|BJKAS
|12,29
|117.384.324
|% -4,13
|
|LOGO
|50,70
|25.961.060
|% -3,80
|
|SNPAM
|11,90
|112.881
|% -3,64
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|THYAO
|132,20
|1.899.969.292
|% -1,64
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|KCHOL
|72,85
|1.220.770.162
|% -3,00
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,22
|830.122.440
|% -0,96
|
|YKBNK
|8,72
|703.609.018
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8889
|19,8931
|% 0,18
|
|Euro
|21,4713
|21,4942
|% 0,43
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7175
|% 0,13
|
|Frank
|21,9528
|22,0850
|% 0,11
|
|Riyal
|5,2869
|5,3134
|% 0,21
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|7,90
|
|Cumhuriyet
|9.328
|9.571
|10,00
|
|Tam
|9.366
|9.622
|-6,16
|
|Yarım
|4.638
|4.741
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.312
|2.363
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|0,05
|
|B. Petrol
|77,84
|77,84
|1,00
|