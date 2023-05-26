***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.05.2023 10:47
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekteki tabloda yer alan varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154019
BIST
14:484.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 64,10
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:4820,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1030
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:4821,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1007
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:481.255,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.255,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:48
|KLRHO
|30,48
|184.933.884
|% 9,96
|
|ADEL
|108,40
|18.065.428
|% 8,89
|
|TMSN
|49,56
|88.613.397
|% 6,81
|
|KZBGY
|17,31
|93.904.620
|% 6,72
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SAMAT
|19,01
|263.964.585
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.795
|% -9,97
|
|CANTE
|23,14
|197.192.017
|% -5,16
|
|TLMAN
|47,92
|17.415.339
|% -4,26
|
|RYSAS
|35,58
|13.603.915
|% -3,58
|
|THYAO
|137,90
|3.077.310.867
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SASA
|49,96
|1.510.219.908
|% 2,76
|
|ASELS
|41,96
|1.096.563.428
|% 4,27
|
|KOZAL
|19,52
|1.067.232.581
|% 3,61
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|ISCTR
|10,39
|804.398.745
|% -0,29
|
|HALKB
|12,21
|730.089.422
|% 2,09
|
|KLGYO
|2,14
|125.442.357
|% 1,42
|
|YKBNK
|9,00
|528.745.488
|% -0,22
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0199
|20,0309
|% 0,52
|
|Euro
|21,5188
|21,5286
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,7098
|24,8337
|% 0,90
|
|Frank
|22,0789
|22,2119
|% 0,73
|
|Riyal
|5,3199
|5,3466
|% 0,37
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|10,06
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|12,72
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-37,00
|
|Tam
|9.056
|9.305
|-77,28
|
|Yarım
|4.451
|4.600
|18,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.293
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|0,36
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,63
|