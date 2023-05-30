***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.05.2023 15:50
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 256 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 31.05.2023 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler VE Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154676
BIST
16:284.924
En Düşük
|Değişim
|: 3,27%
|| 155,73
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
16:2820,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,3078
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
16:2822,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,5003
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0735
En Düşük
21,4431
16:281.282,92
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 26,22
|Açılış
|: 1.282,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,01
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ARSAN
|6,38
|40.638.415
|% 10,00
|
|KONYA
|3.152,00
|199.782.817
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|177.382.526
|% 10,00
|
|ELITE
|14,75
|26.256.709
|% 9,99
|
|KONKA
|33,04
|25.047.131
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|124.879.412
|% -9,97
|
|ATSYH
|69,00
|1.456.412
|% -5,09
|
|VANGD
|7,23
|7.278.229
|% -3,98
|
|KLRHO
|32,30
|257.012.672
|% -3,64
|
|YONGA
|25,02
|142.813
|% -3,62
|
|THYAO
|147,50
|7.748.416.126
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,42
|4.492.257.656
|% 7,23
|
|KCHOL
|80,30
|4.227.407.804
|% 5,38
|
|YKBNK
|10,23
|3.728.275.746
|% 9,53
|
|ASELS
|49,82
|3.567.806.441
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,42
|4.492.257.656
|% 7,23
|
|YKBNK
|10,23
|3.728.275.746
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,56
|681.369.033
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,38
|1.739.936.975
|% 1,65
|
|AKBNK
|16,27
|3.461.677.645
|% 9,27
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3958
|20,4004
|% 1,53
|
|Euro
|22,0063
|22,0735
|% 2,32
|
|Sterlin
|25,2910
|25,4179
|% 2,06
|
|Frank
|22,5089
|22,6445
|% 1,59
|
|Riyal
|5,4234
|5,4506
|% 1,39
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|14,07
|
|Altın Gr.
|1.284
|1.284
|27,13
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.142
|47,00
|
|Tam
|8.952
|9.199
|44,33
|
|Yarım
|4.401
|4.532
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.259
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|0,20
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-2,55
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43ZPLIB
Yüzde 8.38 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 569, 057 adet işlem
-
16:42AKBNK
Yüzde 9.47 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 871, 189 adet işlem
-
16:41TSGYO
Yüzde 7.51 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 871, 315 adet işlem
-
16:40AKBNK
Yüzde 9.34 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 728, 937 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 86 artarak (% 3.34 ) 4, 426