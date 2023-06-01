***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.06.2023 09:14
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155206
BIST
18:104.887
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
0
En Yüksek
0
18:1020,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0031
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
18:1022,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1875
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,6666
En Düşük
22,2066
18:101.309,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.309,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.308,68
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARDYZ
|7,93
|905.693
|% 4,34
|
|ULUFA
|5,60
|17.840.513
|% 2,19
|
|AFYON
|9,13
|1.014.343
|% 2,13
|
|ODAS
|6,73
|2.876.940
|% 1,66
|
|OZGYO
|3,91
|13.387.253
|% 1,56
|
|SONME
|30,00
|9.149.483
|% -4,34
|
|BURCE
|131,00
|148.129.182
|% -2,24
|
|AKSEN
|33,80
|2.732.189
|% -0,71
|
|AGYO
|4,40
|13.200
|% -0,68
|
|SELVA
|9,14
|12.746.676
|% -0,65
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.121.809
|% 0,00
|
|TOASO
|214,50
|4.811.225.287
|% 0,00
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% 0,00
|
|KCHOL
|78,80
|2.972.915.126
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.121.809
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,19
|2.180.969.892
|% 1,13
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,38
|297.665.001
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7659
|20,7798
|% -0,04
|
|Euro
|22,3000
|22,3500
|% 1,13
|
|Sterlin
|25,7565
|25,8857
|% -0,15
|
|Frank
|22,7017
|22,8385
|% -0,20
|
|Riyal
|5,5201
|5,5478
|% -0,14
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.310
|1.310
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|104,00
|
|Tam
|9.033
|9.281
|104,47
|
|Yarım
|4.420
|4.563
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.285
|-10,00
|