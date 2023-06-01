***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.06.2023 11:13
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.05.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Mayıs 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Haziran 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155232
BIST
13:384.987
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 100,33
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
13:3820,8081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0203
|Açılış
|: 21,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
13:3822,4441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1844
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
13:381.313,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.313,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler13:36
|BRSAN
|199,10
|462.595.946
|% 10,00
|
|OTTO
|130,00
|1.416.480
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|72.859.446
|% 9,97
|
|GLRYH
|8,28
|33.141.198
|% 9,96
|
|YESIL
|4,54
|112.603.961
|% 9,93
|
|MARKA
|12,51
|4.021.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|141.263.597
|% -9,94
|
|KRGYO
|15,98
|14.264.960
|% -2,86
|
|TOASO
|208,50
|684.115.951
|% -2,80
|
|YBTAS
|54.200,00
|270.900
|% -2,78
|
|THYAO
|148,10
|3.741.772.618
|% 2,99
|
|GARAN
|27,30
|2.032.238.694
|% 1,94
|
|ASTOR
|55,50
|1.655.252.925
|% 5,71
|
|AKBNK
|16,44
|1.379.665.591
|% 4,05
|
|YKBNK
|10,58
|1.358.994.283
|% 3,73
|
|YKBNK
|10,58
|1.358.994.283
|% 3,73
|
|ISCTR
|11,46
|1.348.141.053
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,27
|701.261.719
|% 2,25
|
|ALBRK
|2,61
|231.755.787
|% 4,40
|
|AKBNK
|16,44
|1.379.665.591
|% 4,05
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8020
|20,8066
|% 0,09
|
|Euro
|22,4372
|22,5622
|% 1,36
|
|Sterlin
|25,8313
|25,9608
|% 0,14
|
|Frank
|22,8069
|22,9443
|% 0,26
|
|Riyal
|5,5298
|5,5576
|% 0,04
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.313
|1.313
|0,69
|
|Cumhuriyet
|9.088
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.041
|9.276
|-4,86
|
|Yarım
|4.447
|4.541
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.274
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,08
|