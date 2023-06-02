***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.06.2023 09:08
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155479
BIST
11:055.137
En Düşük
|Değişim
|: 3,57%
|| 176,96
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
11:0520,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0752
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
11:0522,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0408
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
11:051.325,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.325,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler11:03
|TKFEN
|33,46
|177.401.285
|% 9,99
|
|ENKAI
|28,48
|1.304.151.430
|% 9,62
|
|EKIZ
|13,80
|369.067
|% 8,24
|
|DARDL
|4,73
|177.173.254
|% 7,99
|
|ISCTR
|12,29
|1.764.866.034
|% 7,81
|
|MARKA
|11,26
|2.583.945
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|71.162.852
|% -9,98
|
|BALAT
|12,95
|151.398
|% -9,06
|
|BRKO
|3,81
|28.575
|% -4,75
|
|CASA
|125,90
|62.950
|% -3,89
|
|THYAO
|150,70
|2.194.274.021
|% 2,52
|
|ISCTR
|12,29
|1.764.866.034
|% 7,81
|
|GARAN
|28,90
|1.682.848.220
|% 6,48
|
|AKBNK
|17,52
|1.312.104.156
|% 7,22
|
|ENKAI
|28,48
|1.304.151.430
|% 9,62
|
|ISCTR
|12,29
|1.764.866.034
|% 7,81
|
|YKBNK
|11,34
|1.277.891.445
|% 7,69
|
|EKGYO
|7,40
|718.735.778
|% 2,21
|
|SKBNK
|2,53
|158.394.054
|% 4,98
|
|GARAN
|28,90
|1.682.848.220
|% 6,48
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8749
|20,8793
|% 0,36
|
|Euro
|22,4727
|22,5566
|% 0,18
|
|Sterlin
|26,0698
|26,2005
|% 0,38
|
|Frank
|22,9782
|23,1166
|% 0,48
|
|Riyal
|5,5496
|5,5774
|% 0,38
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,53
|
|Altın Gr.
|1.327
|1.327
|4,65
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.449
|4.558
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.286
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,87
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18ENKAI
Yüzde 9.55 oranında artışla 28.46 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 383, 355 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 74 üstünde . İşlem hacmi 27, 215.00 milyon TL de
-
11:17BRSAN
Yüzde 7.48 oranında artışla 214.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 754, 611 adet işlem
-
11:16DARDL
Yüzde 7.76 oranında artışla 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 460, 636 adet işlem
-
11:15HEKTS
Yüzde 6.87 oranında artışla 29.86 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 892, 958 adet işlem