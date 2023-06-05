***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.06.2023 09:06
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155935
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
0
En Yüksek
0
18:0521,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,2046
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,7120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2548
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.320,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.320,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|61,45
|120.545.353
|% 8,47
|
|TLMAN
|58,40
|11.334.422
|% 6,18
|
|OTTO
|139,00
|2.201.547
|% 4,51
|
|KLNMA
|12,83
|787.921
|% 4,31
|
|SNKRN
|25,50
|389.102
|% 4,08
|
|MARKA
|10,14
|4.317.996
|% -9,95
|
|ULAS
|13,50
|3.351.314
|% -7,15
|
|UFUK
|49,00
|944.643
|% -1,92
|
|EDIP
|7,47
|43.727.391
|% -0,66
|
|QNBFL
|84,50
|150.162
|% -0,59
|
|THYAO
|154,50
|7.041.367.897
|% 2,93
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 0,00
|
|SASA
|58,00
|3.533.386.271
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|2.094.684.484
|% 1,37
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 0,00
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,1300
|21,1543
|% 0,94
|
|Euro
|22,6351
|22,7184
|% 1,16
|
|Sterlin
|26,1593
|26,2905
|% 0,60
|
|Frank
|23,1348
|23,2741
|% 0,72
|
|Riyal
|5,6222
|5,6504
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-5,97
|
|Altın Gr.
|1.321
|1.321
|7,76
|
|Cumhuriyet
|8.961
|9.096
|-69,00
|
|Tam
|8.911
|9.143
|-136,67
|
|Yarım
|4.383
|4.483
|-83,00
|
|Çeyrek
|2.198
|2.255
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,93
|15,94
|0,00
|
|B. Petrol
|77,10
|77,10
|0,97
|