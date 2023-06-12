***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.06.2023 13:33
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157975
BIST
14:305.684
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 58,00
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:3023,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2214
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:3025,4335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2805
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:301.492,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,06
|Açılış
|: 1.492,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:28
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.554.192
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.759.676
|% 10,00
|
|ERBOS
|150,80
|167.081.699
|% 9,99
|
|AYCES
|117,80
|47.076.802
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|SODSN
|29,98
|908.127
|% -3,17
|
|KGYO
|47,58
|12.708.458
|% -3,14
|
|GMTAS
|11,03
|10.977.986
|% -3,08
|
|THYAO
|183,50
|7.184.400.119
|% 3,73
|
|EREGL
|38,70
|3.705.333.550
|% 4,20
|
|SISE
|45,20
|1.940.625.928
|% 0,62
|
|SASA
|64,70
|1.924.501.518
|% -1,30
|
|KRDMD
|22,38
|1.834.996.104
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,92
|1.466.816.652
|% -1,37
|
|YKBNK
|12,39
|1.537.007.371
|% 0,08
|
|EREGL
|38,70
|3.705.333.550
|% 4,20
|
|KRDMD
|22,38
|1.834.996.104
|% 0,99
|
|AKBNK
|18,52
|1.474.441.963
|% 0,33
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5979
|23,6034
|% 0,94
|
|Euro
|25,4202
|25,4397
|% 1,14
|
|Sterlin
|29,6295
|29,7780
|% 1,06
|
|Frank
|26,0225
|26,1793
|% 0,88
|
|Riyal
|6,2861
|6,3176
|% 1,13
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|2,65
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|18,29
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.852
|4.923
|54,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|18,42
|18,44
|0,17
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-1,37
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 33 artarak (% 1.07 ) 6, 348
-
14:43XU100
Endeks 5, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 54, 771.00 milyon TL de
-
14:43PARSN
Yüzde 7.45 oranında artışla 88.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 241 adet işlem
-
14:42RYGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 527, 755 adet işlem
-
14:41AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 633 adet işlem