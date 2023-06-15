***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.06.2023 09:01
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158815
BIST
12:515.406
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 45,65
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5123,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1043
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6757
En Düşük
23,4435
12:5125,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2218
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7220
En Düşük
25,3574
12:511.471,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:51
|RHEAG
|5,94
|10.338.400
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|69.630.090
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|RODRG
|45,60
|12.512.857
|% 9,99
|
|VKFYO
|21,02
|17.682.840
|% 9,99
|
|BURVA
|70,85
|132.087.747
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.231.980
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|INFO
|8,17
|20.435.426
|% -5,00
|
|DGATE
|18,36
|25.211.648
|% -4,87
|
|THYAO
|183,30
|4.021.411.891
|% 0,22
|
|SASA
|54,90
|1.470.886.354
|% -0,09
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|ZOREN
|3,07
|401.477.489
|% 6,97
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|EKGYO
|7,15
|391.997.028
|% 0,70
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6690
|23,6748
|% 0,44
|
|Euro
|25,6797
|25,7220
|% 0,87
|
|Sterlin
|29,8709
|30,0207
|% 0,45
|
|Frank
|26,1493
|26,3069
|% 0,44
|
|Riyal
|6,2930
|6,3246
|% 0,49
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|1,49
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.900
|-102,00
|
|Tam
|9.703
|9.963
|-92,24
|
|Yarım
|4.751
|4.839
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.376
|2.419
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|17,79
|17,82
|-0,31
|
|B. Petrol
|73,98
|73,98
|0,78
|