***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.06.2023 09:08
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159300
BIST
10:025.518
En Düşük
|Değişim
|: 0,42%
|| 23,01
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.509
En Yüksek
5.527
10:0223,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0473
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6949
En Düşük
23,4480
10:0225,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0524
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
10:021.492,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.492,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.494,56
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler10:02
|PASEU
|33,26
|19.298.084
|% 9,99
|
|FORTE
|16,12
|4.736.201
|% 9,96
|
|COSMO
|87,00
|1.276.704
|% 9,57
|
|GARFA
|28,70
|8.713.678
|% 8,96
|
|UFUK
|62,70
|1.844.613
|% 8,38
|
|BURVA
|63,80
|1.111.205
|% -9,95
|
|BURCE
|142,90
|8.387.706
|% -9,61
|
|SODSN
|30,50
|107.970
|% -4,39
|
|YAPRK
|63,95
|2.826.325
|% -3,91
|
|SELGD
|6,28
|92.292
|% -3,68
|
|THYAO
|183,30
|274.990.916
|% 0,16
|
|YKBNK
|12,93
|145.590.365
|% -0,46
|
|SASA
|56,65
|143.959.223
|% 0,62
|
|HEKTS
|32,34
|133.648.442
|% 3,13
|
|AKBNK
|19,19
|128.378.883
|% -0,21
|
|YKBNK
|12,93
|145.590.365
|% -0,46
|
|EKGYO
|7,26
|63.914.031
|% 1,26
|
|ISCTR
|13,74
|109.156.421
|% -0,43
|
|AKBNK
|19,19
|128.378.883
|% -0,21
|
|HEKTS
|32,34
|133.648.442
|% 3,13
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6567
|23,6949
|% 0,20
|
|Euro
|25,9092
|25,9159
|% 0,20
|
|Sterlin
|30,2164
|30,3679
|% 0,20
|
|Frank
|26,4532
|26,6126
|% 0,10
|
|Riyal
|6,2928
|6,3243
|% 0,05
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.492
|1.493
|3,15
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.769
|4.876
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.385
|2.438
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,26
|18,27
|0,09
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|0,16
|
Seans Raporu
10:02
daha fazla
-
10:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 71 artarak (% 0.44 ) 6, 161
-
10:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BURVA, BURCE
-
10:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:17XU100
Endeks 5, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 2, 456.00 milyon TL de