***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.06.2023 10:39
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekteki tabloda yer alan varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159339
BIST
14:155.541
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 45,93
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1523,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0247
|Açılış
|: 23,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1525,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0749
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:151.495,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.495,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PRKME
|17,60
|36.716.996
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.111.816
|% 9,99
|
|PRKAB
|27,36
|112.133.927
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.466.805
|% 9,96
|
|GARFA
|28,96
|11.700.827
|% 9,95
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|31.230.418
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|16.395.702
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.339.228
|% -9,95
|
|METUR
|5,81
|96.290.769
|% -6,89
|
|THYAO
|184,60
|4.207.602.940
|% 0,87
|
|YKBNK
|13,09
|2.494.391.577
|% 0,77
|
|AKBNK
|19,33
|2.300.998.290
|% 0,52
|
|ISCTR
|13,81
|1.518.823.631
|% 0,07
|
|EREGL
|37,04
|1.470.085.369
|% 1,20
|
|YKBNK
|13,09
|2.494.391.577
|% 0,77
|
|EKGYO
|7,36
|1.054.850.947
|% 2,65
|
|AKBNK
|19,33
|2.300.998.290
|% 0,52
|
|ISCTR
|13,81
|1.518.823.631
|% 0,07
|
|ZOREN
|2,97
|187.012.756
|% -1,98
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6685
|23,6735
|% 0,11
|
|Euro
|25,9282
|25,9380
|% 0,29
|
|Sterlin
|30,1979
|30,3494
|% 0,14
|
|Frank
|26,4426
|26,6019
|% 0,06
|
|Riyal
|6,2925
|6,3240
|% 0,05
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|6,88
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,82
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.795
|10.062
|74,61
|
|Yarım
|4.811
|4.894
|10,00
|
|Çeyrek
|2.405
|2.447
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,27
|18,29
|0,12
|
|B. Petrol
|75,46
|75,46
|-0,21
|