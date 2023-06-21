***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.06.2023 09:08
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160678
BIST
'
18:105.252
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
0
En Yüksek
0
18:1023,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0074
|Açılış
|: 23,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6312
En Düşük
23,5198
18:1025,7047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0196
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,7984
En Düşük
25,4332
18:101.465,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.465,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler18:10
|DAPGM
|55,55
|64.417.375
|% 92,50
|
|KRDMB
|16,95
|46.011.888
|% 0,65
|
|KRDMA
|17,70
|36.706.815
|% 0,62
|
|KRDMD
|19,47
|1.400.356.782
|% 0,57
|
|YYLGD
|24,32
|29.114.284
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,42
|30.976.410
|% 0,00
|
|YGYO
|1,68
|10.492.977
|% 0,00
|
|SNPAM
|15,26
|418.831
|% 0,00
|
|SELGD
|6,03
|1.247.230
|% 0,00
|
|TBORG
|29,30
|619.149
|% 0,00
|
|THYAO
|171,40
|6.534.235.351
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 0,00
|
|PASEU
|33,40
|3.451.869.794
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,65
|1.152.720.695
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,48
|367.890.553
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5343
|23,5675
|% 0,03
|
|Euro
|25,6982
|25,7047
|% -0,08
|
|Sterlin
|30,0079
|30,1584
|% 0,10
|
|Frank
|26,1112
|26,2685
|% -0,10
|
|Riyal
|6,2600
|6,2914
|% -0,04
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-2,81
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|9.625
|9.770
|-90,00
|
|Tam
|9.576
|9.819
|-106,15
|
|Yarım
|4.688
|4.789
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.344
|2.394
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|17,50
|17,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|0,16
|