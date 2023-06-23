***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.06.2023 09:19
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161455
BIST
'
11:225.570
En Düşük
|Değişim
|: 2,62%
|| 141,96
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2225,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,3433
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2227,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1850
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:221.552,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 21,65
|Açılış
|: 1.552,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DERIM
|10,34
|13.467.655
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|97.329.346
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,95
|23.155.933
|% 8,79
|
|KONKA
|43,70
|129.173.698
|% 7,95
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,30
|200.678.047
|% -9,37
|
|BURVA
|60,25
|17.161.891
|% -8,92
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|BURCE
|148,00
|13.459.135
|% -7,85
|
|THYAO
|184,80
|3.020.510.625
|% 2,50
|
|AKBNK
|19,97
|2.371.284.027
|% 4,06
|
|YKBNK
|12,99
|2.339.092.903
|% 4,67
|
|ISCTR
|13,85
|1.377.588.181
|% 4,61
|
|GARAN
|31,94
|1.107.718.762
|% 5,20
|
|YKBNK
|12,99
|2.339.092.903
|% 4,67
|
|AKBNK
|19,97
|2.371.284.027
|% 4,06
|
|ISCTR
|13,85
|1.377.588.181
|% 4,61
|
|EKGYO
|7,20
|642.953.018
|% 4,96
|
|SKBNK
|2,59
|172.228.309
|% 3,19
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2128
|25,2181
|% 1,38
|
|Euro
|27,3863
|27,3979
|% 0,68
|
|Sterlin
|31,8684
|32,0282
|% 0,80
|
|Frank
|27,8478
|28,0156
|% 0,59
|
|Riyal
|6,6852
|6,7187
|% 1,09
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,60
|
|Altın Gr.
|1.545
|1.546
|14,70
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.899
|5.072
|45,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,21
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-1,19
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 58 artarak (% 2.67 ) 6, 222
-
11:37XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 29, 185.00 milyon TL de
-
11:37BRSAN
Yüzde 7.29 oranında artışla 262.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 994 adet işlem
-
11:36DAPGM
Yüzde 6.24 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 780 adet işlem
-
11:35KONKA
Yüzde 8.10 oranında artışla 43.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 971, 547 adet işlem