***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.06.2023 09:20
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162109
BIST
'
11:555.707
En Düşük
|Değişim
|: 2,22%
|| 123,95
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.707
11:5526,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,7775
|Açılış
|: 25,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5528,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 0,9163
|Açılış
|: 27,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
11:551.615,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 55,91
|Açılış
|: 1.610,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.612,35
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MERIT
|40,92
|17.391.817
|% 10,00
|
|OTTO
|173,90
|5.530.020
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|46.947.206
|% 9,98
|
|LUKSK
|35,94
|15.514.327
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.317.434
|% 9,96
|
|AVHOL
|75,35
|20.136.157
|% -9,98
|
|CELHA
|27,50
|19.227.713
|% -4,91
|
|POLTK
|2.620,00
|32.924.835
|% -4,53
|
|UFUK
|63,45
|2.312.226
|% -4,15
|
|BURVA
|65,60
|13.691.089
|% -3,39
|
|THYAO
|190,60
|4.407.373.569
|% 3,19
|
|YKBNK
|13,22
|1.755.011.115
|% 2,96
|
|AKBNK
|20,56
|1.590.047.219
|% 3,89
|
|ASTOR
|60,10
|1.424.665.201
|% 7,51
|
|KOZAL
|24,14
|1.204.776.155
|% 3,25
|
|YKBNK
|13,22
|1.755.011.115
|% 2,96
|
|AKBNK
|20,56
|1.590.047.219
|% 3,89
|
|ISCTR
|14,14
|949.520.389
|% 3,59
|
|EKGYO
|7,40
|486.927.007
|% 1,65
|
|SKBNK
|2,67
|150.796.440
|% 3,49
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9555
|26,0080
|% 3,08
|
|Euro
|28,2540
|28,3500
|% 3,34
|
|Sterlin
|33,0213
|33,1869
|% 3,25
|
|Frank
|28,9304
|29,1047
|% 3,20
|
|Riyal
|6,9114
|6,9461
|% 3,03
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|11,40
|
|Altın Gr.
|1.601
|1.602
|42,24
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.093
|5.257
|230,00
|
|Çeyrek
|2.554
|2.629
|115,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|18,94
|18,97
|0,75
|
|B. Petrol
|73,96
|73,96
|-0,05
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:09BRISA
Yüzde 7.47 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 357, 683 adet işlem
-
12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 17 artarak (% 2.14 ) 6, 367
-
12:08XU100
Endeks 5, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 28, 868.00 milyon TL de
-
12:08OSTIM
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 853, 193 adet işlem
-
12:07ISFIN
Yüzde 5.29 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 077, 323 adet işlem