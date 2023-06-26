***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.06.2023 19:04
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.06.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Haziran 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Temmuz 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162456
BIST
'
18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,9227
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,6922
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,2870
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 0,8533
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.603,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 43,92
|Açılış
|: 1.603,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|9,68
|26.008.263
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|164.035.610
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.979.630
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.248,50
|324.204.388
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.191.181
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,95
|3.220.027
|% -8,28
|
|DIRIT
|6,53
|542.954
|% -6,45
|
|BURVA
|64,25
|35.035.999
|% -5,38
|
|POLTK
|2.609,90
|55.955.490
|% -4,90
|
|BURCE
|162,20
|32.425.696
|% -3,28
|
|THYAO
|191,00
|8.934.954.564
|% 3,41
|
|KOZAL
|25,06
|3.747.422.777
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.928.058
|% 2,26
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.551.163
|% 3,18
|
|ASTOR
|60,45
|3.453.542.249
|% 8,14
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.928.058
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,45
|1.302.022.693
|% 2,34
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.551.163
|% 3,18
|
|ZOREN
|3,23
|517.483.327
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,06
|3.747.422.777
|% 7,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9170
|25,9227
|% 2,74
|
|Euro
|28,2163
|28,2870
|% 3,11
|
|Sterlin
|32,8906
|33,0555
|% 2,85
|
|Frank
|28,8567
|29,0306
|% 2,94
|
|Riyal
|6,8928
|6,9273
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|44,66
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.129
|5.313
|286,00
|
|Çeyrek
|2.572
|2.657
|143,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,01
|0,80
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ACSEL
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 963 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TOASO, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 39 artarak (% 2.71 ) 5, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, BRISA, YAPRK, OTTO, IMASM, MTRYO, MAKTK, OYLUM, LUKSK, GARFA
-
17:58
AYCES, BRYAT, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında