***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.06.2023 10:39
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.06.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Haziran 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Temmuz 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162609
BIST
'
11:005.736
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,83
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
11:0025,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0718
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
11:0028,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1314
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
11:001.605,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.600,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler10:58
|BRYAT
|1.373,30
|159.030.158
|% 10,00
|
|UFUK
|70,95
|2.523.234
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|31.898.853
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|83.038.998
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|9.740.382
|% 9,96
|
|MACKO
|88,00
|11.178.585
|% -2,60
|
|PENTA
|25,54
|85.203.013
|% -2,52
|
|MAKIM
|27,54
|4.430.039
|% -2,41
|
|EGPRO
|96,70
|14.490.661
|% -2,32
|
|GRSEL
|20,70
|8.655.788
|% -2,17
|
|THYAO
|191,20
|1.644.275.242
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,15
|1.433.174.071
|% 4,47
|
|KOZAL
|24,66
|558.642.571
|% -1,60
|
|ISCTR
|14,08
|504.641.470
|% 0,21
|
|TOASO
|251,40
|420.084.337
|% 3,88
|
|ZOREN
|3,41
|212.597.984
|% 5,57
|
|EKGYO
|7,49
|339.181.107
|% 0,54
|
|ISCTR
|14,08
|504.641.470
|% 0,21
|
|YKBNK
|13,05
|401.068.648
|% -0,61
|
|ODAS
|6,99
|160.885.215
|% 2,19
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9272
|26,0063
|% 0,40
|
|Euro
|28,3708
|28,4457
|% 0,48
|
|Sterlin
|32,7384
|32,9026
|% -0,53
|
|Frank
|28,7183
|28,8913
|% -0,55
|
|Riyal
|6,8520
|6,8863
|% -0,75
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|4,70
|
|Altın Gr.
|1.598
|1.599
|-7,35
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.123
|5.307
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.570
|2.653
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,03
|19,05
|0,02
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,05
|