***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.07.2023 09:56
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166833
BIST
'
10:326.198
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 57,05
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.198
10:3226,1315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0587
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:3228,4000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0500
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,4500
En Düşük
28,3500
10:321.608,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.608,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:30
|SKTAS
|3,65
|3.162.155
|% 30,36
|
|IZINV
|32,38
|12.834.440
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|22.895.693
|% 9,99
|
|GLBMD
|16,34
|7.015.541
|% 9,96
|
|LUKSK
|63,55
|23.817.849
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,35
|15.097.603
|% -8,90
|
|IHAAS
|30,46
|39.238.911
|% -8,53
|
|UZERB
|236,40
|1.676.781
|% -7,29
|
|BRKSN
|13,55
|25.934.989
|% -4,31
|
|ISBTR
|49.011,00
|1.479.000
|% -3,90
|
|ASTOR
|81,75
|2.166.053.405
|% 5,01
|
|THYAO
|217,20
|1.396.490.041
|% 0,28
|
|TUPRS
|89,40
|627.060.329
|% 1,53
|
|EKGYO
|8,03
|519.613.875
|% 1,13
|
|YKBNK
|13,20
|519.076.549
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,03
|519.613.875
|% 1,13
|
|YKBNK
|13,20
|519.076.549
|% 1,38
|
|PSGYO
|7,35
|230.039.437
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,91
|78.444.533
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,75
|2.166.053.405
|% 5,01
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1118
|26,1352
|% 0,24
|
|Euro
|28,4060
|28,4395
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,1501
|33,3163
|% 0,06
|
|Frank
|29,0489
|29,2239
|% 0,11
|
|Riyal
|6,9422
|6,9770
|% 0,15
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.608
|5,72
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.399
|10.654
|-12,00
|
|Yarım
|5.208
|5.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.676
|-3,00
|