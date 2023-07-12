***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.07.2023 09:37
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170709
BIST
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10:326.352
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -10,82
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.313
En Yüksek
6.377
10:3226,1404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0470
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2030
En Düşük
26,0480
10:3228,8277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0911
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
10:321.626,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.626,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler10:30
|VKING
|46,42
|13.670.845
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,83
|32.061.805
|% 9,98
|
|TETMT
|391,30
|13.472.223
|% 9,98
|
|OYAYO
|19,88
|15.689.733
|% 9,96
|
|DESA
|16,57
|45.614.681
|% 9,95
|
|PRZMA
|30,46
|1.212.491
|% -9,99
|
|IHAAS
|22,10
|30.986.243
|% -9,05
|
|CANTE
|27,08
|191.032.496
|% -8,20
|
|UMPAS
|3,70
|12.606
|% -6,80
|
|ONCSM
|103,10
|76.790.457
|% -5,59
|
|YKBNK
|13,89
|1.873.100.769
|% 1,98
|
|AKBNK
|22,80
|1.742.401.938
|% 4,20
|
|ISCTR
|14,78
|1.435.965.343
|% 1,79
|
|THYAO
|214,80
|1.147.807.392
|% -0,23
|
|GARAN
|36,38
|963.421.100
|% 3,71
|
|YKBNK
|13,89
|1.873.100.769
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,52
|859.970.891
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,78
|1.435.965.343
|% 1,79
|
|AKBNK
|22,80
|1.742.401.938
|% 4,20
|
|SKBNK
|3,03
|191.086.825
|% 1,68
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1353
|26,1454
|% 0,20
|
|Euro
|28,8212
|28,8315
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,7545
|33,9238
|% 0,27
|
|Frank
|29,6753
|29,8540
|% 0,35
|
|Riyal
|6,9481
|6,9829
|% 0,11
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|2,49
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,99
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.467
|10.672
|12,00
|
|Yarım
|5.233
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,46
|0,04
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|0,02
|