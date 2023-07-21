***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.07.2023 09:16
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174029
BIST
'
11:096.671
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -11,53
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
11:0926,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1867
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
11:0929,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1499
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
11:091.700,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.700,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler11:09
|SMRTG
|115,60
|667.591.465
|% 9,99
|
|MARKA
|16,74
|29.405.548
|% 9,99
|
|DARDL
|5,66
|105.328.102
|% 9,90
|
|YEOTK
|144,60
|422.540.948
|% 9,55
|
|MMCAS
|7,79
|307.791
|% 9,41
|
|EUYO
|14,77
|354.126
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|9.389.244
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|92.463.714
|% -9,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|ATSYH
|55,70
|264.965
|% -7,09
|
|ASTOR
|95,15
|3.518.192.255
|% 6,08
|
|THYAO
|223,50
|2.355.405.908
|% -0,75
|
|TUPRS
|92,25
|1.748.028.821
|% 1,37
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|KOZAA
|58,20
|1.236.080.036
|% 1,04
|
|ZOREN
|3,79
|609.777.881
|% 2,16
|
|ODAS
|10,08
|992.809.593
|% 2,86
|
|SKBNK
|2,90
|212.746.202
|% -1,69
|
|EKGYO
|8,43
|611.389.017
|% -0,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9282
|26,9337
|% 0,70
|
|Euro
|29,9847
|29,9994
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,5497
|34,7230
|% 0,64
|
|Frank
|30,9793
|31,1659
|% 0,74
|
|Riyal
|7,1603
|7,1962
|% 0,68
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,82
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,57
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.121
|11.248
|-61,00
|
|Yarım
|5.561
|5.650
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,12
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|0,52
|