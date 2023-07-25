***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.07.2023 08:47
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174781
BIST
'
10:436.675
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -19,69
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
10:4326,9543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0125
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
10:4329,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1183
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
10:431.700,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.700,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler10:43
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9487
|26,9543
|% 0,05
|
|Euro
|29,8418
|29,8653
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,5662
|34,7396
|% 0,22
|
|Frank
|30,9371
|31,1235
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1648
|7,2007
|% -0,12
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|6,75
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|3,37
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.054
|11.180
|26,00
|
|Yarım
|5.527
|5.616
|13,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.808
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,27
|0,13
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,19
|
Seans Raporu
10:43
daha fazla
-
10:58YEOTK
Yüzde -8.39 oranında düşüşle 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 553, 783 adet işlem
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10:56HUNER
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 993, 390 adet işlem
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10:55ZOREN
Yüzde -5.30 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 173, 036 adet işlem
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10:54XU100
Endeks 6, 648 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 26, 941.00 milyon TL de