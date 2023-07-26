***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.07.2023 08:52
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175230
BIST
'
10:186.652
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 47,03
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
10:1826,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0367
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,1049
En Düşük
26,8400
10:1829,8363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1139
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,8658
En Düşük
29,6578
10:181.707,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.707,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ZEDUR
|66,55
|24.417.253
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,98
|7.639.854
|% 9,98
|
|EDIP
|27,54
|23.262.429
|% 9,20
|
|AKYHO
|2,77
|10.770.436
|% 8,20
|
|SMRTG
|68,35
|304.059.200
|% 7,58
|
|BURCE
|155,10
|105.693.985
|% -9,98
|
|UMPAS
|4,36
|5.450
|% -7,23
|
|BRMEN
|2,14
|374.586
|% -6,55
|
|VANGD
|10,61
|3.177.987
|% -6,52
|
|AZTEK
|46,00
|37.635.526
|% -5,43
|
|YKBNK
|12,80
|1.173.701.158
|% -4,26
|
|ASTOR
|100,50
|827.870.820
|% 0,50
|
|THYAO
|218,20
|770.312.174
|% 0,41
|
|KCHOL
|119,70
|541.757.999
|% 2,75
|
|TUPRS
|94,00
|519.551.275
|% 0,59
|
|YKBNK
|12,80
|1.173.701.158
|% -4,26
|
|TSPOR
|6,63
|176.339.895
|% 6,25
|
|EKGYO
|8,27
|192.339.770
|% 0,98
|
|TEKTU
|3,83
|71.353.492
|% 1,32
|
|KOZAL
|26,70
|461.641.992
|% 4,71
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9476
|26,9531
|% 0,13
|
|Euro
|29,8185
|29,8329
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,6420
|34,8157
|% 0,07
|
|Frank
|31,1252
|31,3127
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1672
|7,2031
|% 0,15
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|4,58
|
|Altın Gr.
|1.707
|1.707
|6,62
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.106
|11.212
|40,00
|
|Yarım
|5.544
|5.632
|20,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,39
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|-0,30
|
Seans Raporu
10:16
daha fazla
-
10:31AKYHO
Yüzde 8.20 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 645, 869 adet işlem
-
10:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 23 artarak (% 0.63 ) 7, 218
-
10:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
10:30
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle OZKGY, OZKGY, SMRTG
-
10:30
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ZEDUR, ARTI