***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.07.2023 10:46
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Vadesi 26.07.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Temmuz 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 31 Temmuz 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175718
BIST
'
11:256.836
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 91,85
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.776
En Yüksek
6.836
11:2526,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0489
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
11:2530,0387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1852
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0395
En Düşük
29,7097
11:251.714,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.714,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler11:25
|CVKMD
|255,20
|225.621.232
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|294.674.476
|% 9,99
|
|ZEDUR
|73,20
|38.737.465
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|156.262.164
|% 9,98
|
|GARFA
|44,98
|12.738.831
|% 9,98
|
|PENTA
|28,00
|351.106.470
|% -7,28
|
|ORMA
|70,50
|112.095
|% -7,24
|
|AVHOL
|150,50
|542.703
|% -5,41
|
|EKIZ
|23,00
|134.642
|% -4,88
|
|FORTE
|73,95
|80.808.683
|% -4,70
|
|KOZAL
|29,00
|3.633.472.881
|% 3,42
|
|THYAO
|224,60
|2.314.179.071
|% 0,22
|
|YKBNK
|13,03
|2.289.721.516
|% 2,36
|
|ASTOR
|103,40
|2.106.387.385
|% 0,39
|
|AKBNK
|25,46
|1.851.326.579
|% 1,84
|
|EKGYO
|8,55
|1.617.583.016
|% 2,76
|
|YKBNK
|13,03
|2.289.721.516
|% 2,36
|
|KOZAL
|29,00
|3.633.472.881
|% 3,42
|
|CANTE
|17,74
|1.780.793.171
|% 0,57
|
|ODAS
|11,43
|847.831.905
|% 5,44
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9503
|26,9559
|% 0,18
|
|Euro
|30,0131
|30,0387
|% 0,62
|
|Sterlin
|34,8811
|35,0561
|% 0,45
|
|Frank
|31,3555
|31,5444
|% 0,69
|
|Riyal
|7,1679
|7,2038
|% 0,20
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|4,72
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|8,38
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.156
|11.256
|1,00
|
|Yarım
|5.570
|5.654
|0,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.827
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,69
|21,71
|0,12
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|0,52
|