***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.07.2023 09:19
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176976
BIST
'
12:347.236
En Düşük
|Değişim
|: 2,38%
|| 168,46
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.240
12:3426,9623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0858
|Açılış
|: 26,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3429,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1269
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:341.695,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.695,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:34
|CWENE
|286,10
|663.377.958
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|554.188.442
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.600.676
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.729.325
|% 10,00
|
|KLSER
|33,26
|51.185.178
|% 9,99
|
|PCILT
|42,30
|245.715.148
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|178.364.244
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.261.034
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|ESCAR
|140,50
|157.847.294
|% -8,59
|
|ASTOR
|110,90
|4.672.419.246
|% 9,48
|
|KOZAL
|28,58
|2.216.010.393
|% 2,36
|
|ODAS
|12,11
|1.490.097.079
|% 3,50
|
|KONTR
|209,50
|1.309.347.163
|% 9,74
|
|EKGYO
|8,59
|1.288.364.181
|% 1,06
|
|EKGYO
|8,59
|1.288.364.181
|% 1,06
|
|CEMAS
|2,90
|379.999.712
|% 1,05
|
|ODAS
|12,11
|1.490.097.079
|% 3,50
|
|ADESE
|1,74
|143.454.774
|% 0,58
|
|KOZAL
|28,58
|2.216.010.393
|% 2,36
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9577
|26,9632
|% 0,32
|
|Euro
|29,7446
|29,7508
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,5598
|34,7331
|% 0,39
|
|Frank
|30,8787
|31,0647
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1696
|7,2055
|% 0,37
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|2,35
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.443
|-53,00
|
|Tam
|11.041
|11.123
|-20,00
|
|Yarım
|5.525
|5.587
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,15
|