***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.08.2023 10:15
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.07.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Temmuz 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Ağustos 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178885
BIST
'
12:097.239
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 22,32
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
12:0926,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0634
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:0929,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0558
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
12:091.695,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,84
|Açılış
|: 1.695,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:09
|FORMT
|3,29
|93.938.215
|% 229,00
|
|ZEDUR
|87,45
|44.048.856
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|150.098.291
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|344.339.474
|% 9,99
|
|KLSER
|36,58
|203.101.524
|% 9,98
|
|PCILT
|38,08
|5.543.534
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|INFO
|12,74
|164.793.635
|% -7,48
|
|ITTFH
|4,11
|145.292.503
|% -7,22
|
|ASTOR
|116,60
|7.302.183.416
|% 4,67
|
|EREGL
|41,30
|4.189.191.751
|% -0,96
|
|SASA
|62,70
|3.995.218.294
|% 2,87
|
|ASELS
|76,20
|3.824.667.462
|% 2,14
|
|THYAO
|232,90
|3.288.258.771
|% -0,60
|
|EKGYO
|8,75
|1.716.786.332
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,38
|805.957.827
|% 1,86
|
|ISCTR
|15,51
|2.368.023.478
|% 2,65
|
|YKBNK
|14,14
|2.115.254.195
|% -0,63
|
|IHYAY
|1,26
|149.152.050
|% 7,69
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9608
|26,9688
|% 0,24
|
|Euro
|29,5850
|29,6023
|% 0,19
|
|Sterlin
|34,4869
|34,6599
|% 0,21
|
|Frank
|30,6850
|30,8699
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1684
|7,2044
|% 0,31
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-9,11
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.696
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|11.283
|11.454
|-65,00
|
|Tam
|11.038
|11.124
|-46,00
|
|Yarım
|5.523
|5.588
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.794
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,25
|21,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|-0,29
|
Seans Raporu
12:09
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12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TUPRS, PGSUS
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12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 52 artarak (% 0.41 ) 6, 468
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATAKP, SEYKM, FZLGY, SMRTG, VBTYZ, SAYAS, BRLSM, ZEDUR, KLSER
-
12:24
ALARK, IHYAY, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:24
SNPAM, EDIP, EUHOL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında