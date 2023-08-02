***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.08.2023 08:35
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179473
BIST
'
10:277.200
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 31,43
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2726,9925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0568
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2729,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0607
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:271.689,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.689,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TETMT
|587,40
|3.099.529
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|32.964.000
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|7.793.541
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|4.111.749
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|BALAT
|17,03
|85.167
|% -6,02
|
|THYAO
|234,70
|1.831.596.007
|% 1,60
|
|SASA
|64,75
|1.547.947.062
|% 0,54
|
|ASTOR
|113,60
|1.013.063.500
|% 0,44
|
|YKBNK
|14,21
|668.036.876
|% -0,84
|
|ASELS
|75,35
|662.768.094
|% 1,07
|
|EKGYO
|8,63
|426.234.587
|% 0,70
|
|YKBNK
|14,21
|668.036.876
|% -0,84
|
|GSDHO
|5,88
|244.382.235
|% 2,62
|
|IHLAS
|1,13
|45.939.002
|% 1,80
|
|IHYAY
|1,40
|54.949.124
|% 9,37
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9643
|26,9716
|% 0,13
|
|Euro
|29,6549
|29,6686
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,3277
|34,4998
|% 0,03
|
|Frank
|30,6653
|30,8501
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1667
|7,2027
|% 0,11
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.061
|11.155
|24,00
|
|Yarım
|5.535
|5.603
|12,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.802
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,03
|21,06
|0,00
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,61
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, ENKAI, KCHOL
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, KOZAA, THYAO
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 68 artarak (% 0.62 ) 6, 434
-
10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ATAKP, FZLGY, ULAS, MMCAS, SEYKM, UZERB, TETMT, IHYAY, EDATA
-
10:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, EDIP, AVHOL