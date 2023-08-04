***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.08.2023 09:10
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180467
BIST
'
18:107.222
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:1026,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0387
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4154
En Düşük
26,9175
18:1029,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0564
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
18:101.678,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.679,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9800
|26,9855
|% 0,14
|
|Euro
|29,5722
|29,5795
|% 0,19
|
|Sterlin
|34,2151
|34,3867
|% 0,18
|
|Frank
|30,7286
|30,9137
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1696
|7,2056
|% 0,08
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|3,60
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.971
|11.073
|-31,00
|
|Yarım
|5.490
|5.562
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,45
|0,01
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,17
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
-
17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB