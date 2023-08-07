***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.08.2023 08:53
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181240
BIST
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12:017.452
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 51,01
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
12:0127,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0869
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
12:0129,6599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0067
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
12:011.680,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.680,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler12:01
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|SDTTR
|331,80
|565.025.589
|% 9,98
|
|BRKVY
|52,90
|14.152.471
|% 9,98
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.894.001
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,30
|552.094.400
|% -6,91
|
|FZLGY
|13,59
|502.393.577
|% -6,85
|
|OYAYO
|31,72
|18.211.153
|% -6,60
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|ASTOR
|109,50
|1.757.476.877
|% -2,23
|
|PGSUS
|911,80
|1.494.455.848
|% 8,55
|
|SMRTG
|80,70
|1.275.456.255
|% -4,83
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|AKFYE
|16,06
|846.750.102
|% 5,59
|
|ADESE
|1,76
|86.284.768
|% 2,33
|
|SEGYO
|2,86
|112.873.166
|% 4,38
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9956
|27,0009
|% 0,32
|
|Euro
|29,6471
|29,6599
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,2654
|34,4373
|% 0,15
|
|Frank
|30,7076
|30,8926
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1757
|7,2117
|% 0,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,58
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.375
|-44,00
|
|Tam
|10.971
|11.044
|-60,00
|
|Yarım
|5.490
|5.547
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.774
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,70
|85,70
|-0,54
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:15OYLUM
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 198, 152 adet işlem
-
12:14TEZOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 901 adet işlem
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, EKGYO
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 62 artarak (% 0.68 ) 6, 637
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, YAPRK, QNBFL, TETMT, IMASM, OYLUM, GLBMD, MIPAZ, BRKVY, SDTTR