***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.08.2023 09:19
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182613
BIST
'
18:107.412
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
0
En Yüksek
0
18:1027,0368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0548
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4210
En Düşük
26,9491
18:1029,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1454
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:101.678,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,96
|Açılış
|: 1.678,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KMPUR
|149,30
|893.048.521
|% 100,00
|
|PAPIL
|25,18
|266.133.961
|% 0,23
|
|YEOTK
|184,00
|1.370.536.409
|% 0,00
|
|YYLGD
|39,00
|324.493.434
|% 0,00
|
|ZEDUR
|93,90
|505.088.097
|% 0,00
|
|TUREX
|26,30
|10.867.771
|% 0,00
|
|KLKIM
|74,60
|94.271.041
|% 0,00
|
|MERCN
|37,96
|25.247.507
|% 0,00
|
|OYYAT
|52,35
|11.632.371
|% 0,00
|
|NTGAZ
|33,46
|155.406.117
|% 0,00
|
|THYAO
|261,80
|13.802.403.850
|% 0,00
|
|ASTOR
|115,10
|7.884.772.888
|% 0,00
|
|KOZAL
|28,24
|6.474.688.787
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,00
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,95
|2.788.106.491
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,19
|960.047.834
|% 0,00
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,00
|
|ADESE
|1,98
|469.673.974
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0221
|27,0368
|% 0,20
|
|Euro
|29,6836
|29,7060
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,4232
|34,5958
|% 0,38
|
|Frank
|30,8172
|31,0028
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1831
|7,2191
|% 0,18
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,98
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|7,76
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.161
|11.301
|34,00
|
|Yarım
|5.589
|5.677
|17,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.838
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|0,15
|
|B. Petrol
|86,14
|86,14
|-0,03
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
-
17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem