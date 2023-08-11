***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.08.2023 09:11
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184216
BIST
'
12:097.511
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,71
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
12:0927,0622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0641
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
12:0929,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1019
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
12:091.669,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,20
|Açılış
|: 1.669,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler12:09
|SAYAS
|58,85
|145.323.783
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|149.357.629
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.147.751
|% 10,00
|
|AGHOL
|197,10
|361.290.097
|% 9,99
|
|RYSAS
|30,60
|38.342.766
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,43
|117.026.181
|% -57,47
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,74
|926.957.565
|% -8,22
|
|DOCO
|3.522,10
|40.979.995
|% -7,31
|
|THYAO
|260,20
|4.041.215.298
|% 0,66
|
|ASTOR
|124,80
|3.815.447.723
|% 3,48
|
|AKBNK
|30,22
|2.457.338.305
|% -1,44
|
|KLSER
|73,30
|2.421.121.299
|% 3,02
|
|GARAN
|54,95
|2.304.429.248
|% 0,83
|
|SKBNK
|3,82
|723.532.935
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,38
|1.510.301.414
|% -1,41
|
|YKBNK
|15,47
|2.196.237.778
|% -1,59
|
|ISCTR
|17,02
|1.909.856.664
|% -1,45
|
|AKBNK
|30,22
|2.457.338.305
|% -1,44
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0336
|27,0622
|% 0,24
|
|Euro
|29,7285
|29,7382
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,2655
|34,4374
|% 0,33
|
|Frank
|30,7432
|30,9284
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1863
|7,2223
|% 0,06
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|5,65
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|7,20
|
|Cumhuriyet
|11.358
|11.530
|-23,00
|
|Tam
|11.105
|11.193
|5,00
|
|Yarım
|5.561
|5.622
|2,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.811
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,06
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|-0,01
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24MGROS
Yüzde 4.13 oranında artışla 333.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 442 adet işlem
-
12:23MGROS
Yüzde 4.38 oranında artışla 333.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 288 adet işlem
-
12:22XU100
Endeks 7, 511 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 52, 555.00 milyon TL de
-
12:21OYLUM
Yüzde 4.62 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 259, 854 adet işlem
-
12:20PSDTC
Yüzde 9.95 oranında artışla 59.10 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 834 adet işlem