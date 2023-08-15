***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.08.2023 09:47
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185467
BIST
'
12:187.693
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -44,39
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.669
En Yüksek
7.769
12:1827,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0533
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
12:1829,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1330
|Açılış
|: 29,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6142
En Düşük
29,4400
12:181.656,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.656,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler12:18
|ORGE
|46,20
|123.907.556
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|21.099.848
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|20.752.153
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|7.845.580
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|58.859.862
|% 9,99
|
|PARSN
|104,50
|409.517.776
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|491.438.363
|% -9,98
|
|AVHOL
|96,50
|91.745.809
|% -8,53
|
|ATSYH
|49,00
|66.787
|% -6,58
|
|ONCSM
|245,50
|368.740.900
|% -6,51
|
|ASTOR
|139,90
|5.279.647.364
|% -0,07
|
|THYAO
|261,80
|4.822.722.684
|% 0,15
|
|KRDMD
|25,84
|2.028.050.262
|% 2,95
|
|EREGL
|42,26
|2.015.944.322
|% -0,70
|
|GESAN
|112,20
|1.752.827.099
|% 6,25
|
|ZOREN
|4,96
|1.579.504.580
|% 9,49
|
|ADESE
|2,31
|430.467.273
|% -6,10
|
|SKBNK
|3,99
|515.319.483
|% -1,24
|
|KRDMD
|25,84
|2.028.050.262
|% 2,95
|
|YKBNK
|16,04
|1.104.649.180
|% 1,26
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0563
|27,0600
|% 0,20
|
|Euro
|29,5827
|29,6067
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2612
|34,4331
|% 0,32
|
|Frank
|30,7540
|30,9392
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1956
|7,2317
|% 0,27
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-3,92
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|0,29
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.088
|11.164
|-42,00
|
|Yarım
|5.561
|5.607
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.804
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,58
|19,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|-0,10
|