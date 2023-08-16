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***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

16.08.2023 16:36
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin B


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 330 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 17.08.2023 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186039


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DIRIT 7,81 1.857.585 % 10,00  
ISKPL 9,68 146.559.112 % 10,00  
ULUFA 9,79 149.592.234 % 10,00  
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Frank 30,6794 30,8642 % 0,09  
Riyal 7,1957 7,2318 % 0,13  
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Altın Ons 1.900 1.900 -1,94  
Altın Gr. 1.654 1.654 1,03  
Cumhuriyet 11.338 11.509 -7,00  
Tam 11.073 11.160 -24,00  
Yarım 5.553 5.606 -12,00  
Çeyrek 2.768 2.803 -6,00  
Gümüş.Ons 22,49 22,52 -0,01  
Gümüş Gr. 19,60 19,62 0,04  
B. Petrol 84,74 84,74 -0,15  
Seans Raporu 18:05
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