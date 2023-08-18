***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.08.2023 09:18
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186889
BIST
'
12:377.750
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -14,08
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.731
En Yüksek
7.816
12:3727,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0284
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
12:3729,4894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3881
12:371.649,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.649,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|OZRDN
|34,10
|70.640.356
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|408.585.003
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.675.412.336
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|KERVT
|11,52
|138.005.781
|% -7,69
|
|BAGFS
|30,76
|141.427.014
|% -7,07
|
|KNFRT
|17,59
|34.636.980
|% -6,68
|
|BUCIM
|8,33
|154.365.771
|% -5,98
|
|GOLTS
|192,60
|98.386.910
|% -5,59
|
|TUPRS
|129,80
|6.307.767.611
|% 5,53
|
|THYAO
|260,70
|3.997.183.872
|% -0,53
|
|EREGL
|42,96
|2.808.404.388
|% 0,47
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|ASTOR
|134,70
|2.113.222.756
|% 0,15
|
|SKBNK
|4,23
|802.304.207
|% -2,08
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|KATMR
|2,09
|269.112.827
|% 0,97
|
|ZOREN
|5,06
|633.927.614
|% 0,80
|
|DOHOL
|13,67
|1.524.090.317
|% 6,46
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1041
|27,1096
|% 0,11
|
|Euro
|29,4701
|29,4795
|% -0,05
|
|Sterlin
|34,3535
|34,5257
|% -0,16
|
|Frank
|30,6701
|30,8548
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2102
|7,2463
|% 0,16
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,10
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.470
|-13,00
|
|Tam
|11.064
|11.132
|4,00
|
|Yarım
|5.549
|5.591
|2,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,10
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|-0,46
|