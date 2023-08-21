***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.08.2023 11:49
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187537
BIST
'
14:027.653
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 139,25
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0227,1655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0966
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0229,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1912
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6649
En Düşük
29,1877
14:021.649,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.649,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:02
|EKSUN
|96,80
|903.074.145
|% 10,00
|
|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.133.121
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|660.232.096
|% 10,00
|
|RTALB
|14,85
|47.994.648
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|123,80
|2.843.067
|% -7,20
|
|MARKA
|11,41
|6.556.836
|% -5,55
|
|DIRIT
|7,40
|649.254
|% -5,13
|
|AVHOL
|115,30
|135.824.662
|% -4,87
|
|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
|
|THYAO
|254,90
|6.047.663.880
|% 1,39
|
|TUPRS
|134,40
|5.159.508.099
|% 5,83
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
|
|AKBNK
|27,66
|3.186.256.255
|% -3,49
|
|SKBNK
|3,97
|681.949.322
|% -1,24
|
|YKBNK
|15,42
|2.642.342.894
|% -3,02
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
|
|ZOREN
|5,04
|738.467.137
|% 5,00
|
|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1590
|27,1655
|% 0,36
|
|Euro
|29,6446
|29,6649
|% 0,65
|
|Sterlin
|34,5000
|34,6730
|% 0,38
|
|Frank
|30,7449
|30,9301
|% 0,57
|
|Riyal
|7,2208
|7,2570
|% 0,32
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,93
|
|Cumhuriyet
|11.360
|11.532
|36,00
|
|Tam
|11.123
|11.202
|74,00
|
|Yarım
|5.578
|5.627
|38,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,18
|
|B. Petrol
|85,46
|85,46
|0,64
|