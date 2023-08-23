***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.08.2023 09:14
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188502
BIST
'
18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
0
En Yüksek
0
18:0527,2260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0408
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2837
En Düşük
27,1377
18:0529,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1134
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4421
18:051.665,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,35
|Açılış
|: 1.664,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.669,11
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|40,98
|356.198.551
|% 100,00
|
|POLTK
|5.826,00
|32.327.584
|% 0,01
|
|SUMAS
|141,50
|2.505.281
|% 0,00
|
|SODSN
|46,74
|1.438.398
|% 0,00
|
|UZERB
|184,00
|2.530.537
|% 0,00
|
|CASA
|97,00
|3.355.582
|% 0,00
|
|CMENT
|133,00
|2.600.424
|% 0,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|649.000
|% 0,00
|
|EKIZ
|36,46
|2.247.589
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,50
|2.227.387
|% 0,00
|
|TUPRS
|139,00
|13.738.910.168
|% 0,00
|
|THYAO
|254,90
|12.206.465.454
|% 0,00
|
|EREGL
|44,58
|7.958.220.256
|% 0,00
|
|TCELL
|58,75
|6.688.912.716
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,46
|5.523.268.581
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,98
|1.653.902.391
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,90
|2.659.732.555
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,95
|1.186.042.641
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1945
|27,2001
|% 0,05
|
|Euro
|29,5658
|29,5769
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,5538
|34,7271
|% 0,17
|
|Frank
|30,7821
|30,9676
|% 0,14
|
|Riyal
|7,2326
|7,2689
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|6,07
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|6,45
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.223
|11.351
|32,00
|
|Yarım
|5.629
|5.702
|16,00
|
|Çeyrek
|2.806
|2.851
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,68
|0,22
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem