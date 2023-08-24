***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.08.2023 15:18
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) payında 25/08/2023 tarihi itibariyle geçerli olacak bedelsiz sermaye artırımı dolayısıyla Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükümlerine göre güncellenen Dayanak Varlığı ASELS payı olan varantların, kullanım fiyatları, çarpanları ve uzun kodları ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189151
BIST
'
17:377.576
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -26,05
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3725,7932
En Yüksek
|Değişim
|: -5,13%
|| -1,3961
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3728,0770
En Yüksek
|Değişim
|: -4,91%
|| -1,4493
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:371.587,69
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -86,54
|Açılış
|: 1.587,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:37
|GARAN
|54,45
|6.867.167.800
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,10
|2.602.365.233
|% -12,47
|
|ADEL
|677,90
|347.745.117
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.673.240
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.163.160
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.228.381.956
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|THYAO
|233,00
|12.769.027.331
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.661.679.083
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|EKGYO
|8,45
|5.223.343.271
|% -5,90
|
|SKBNK
|4,16
|2.202.869.835
|% 5,85
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7624
|25,7932
|% -5,13
|
|Euro
|27,9919
|28,0770
|% -4,91
|
|Sterlin
|32,4505
|32,6132
|% -5,88
|
|Frank
|29,0793
|29,2544
|% -5,71
|
|Riyal
|6,8395
|6,8738
|% -5,33
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-88,91
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.739
|11.008
|-356,00
|
|Yarım
|5.386
|5.525
|-174,00
|
|Çeyrek
|2.685
|2.762
|-88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|-0,42
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52AKFGY
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 689, 799 adet işlem
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 7 artarak (% 0.33 ) 8, 122
-
17:51XU100
Endeks 7, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 209, 760.00 milyon TL de
-
17:51SELVA
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 787, 258 adet işlem
-
17:50NIBAS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 192, 753 adet işlem