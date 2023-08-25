***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.08.2023 09:33
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189496
BIST
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12:577.466
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -25,73
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.458
En Yüksek
7.585
12:5726,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,5616
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:5728,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,6004
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:571.632,47
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 47,82
|Açılış
|: 1.632,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ALFAS
|869,30
|1.095.065.503
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.989.348
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.213.520
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.765.459.931
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EGEPO
|23,24
|8.229.098
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.501.756
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.117.283
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|292,10
|6.145.067.530
|% 2,49
|
|TTKOM
|26,84
|3.228.800.739
|% 5,01
|
|KLSER
|104,50
|3.014.156.937
|% -8,89
|
|AKBNK
|29,84
|2.946.506.660
|% -1,91
|
|THYAO
|229,50
|2.938.096.144
|% -0,43
|
|YKBNK
|16,49
|2.616.728.633
|% -2,14
|
|ISCTR
|17,70
|2.263.777.072
|% -1,67
|
|TTKOM
|26,84
|3.228.800.739
|% 5,01
|
|SKBNK
|3,99
|416.397.668
|% -1,97
|
|AKBNK
|29,84
|2.946.506.660
|% -1,91
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3327
|26,3545
|% 2,25
|
|Euro
|28,3804
|28,4958
|% 2,33
|
|Sterlin
|33,2574
|33,4242
|% 2,97
|
|Frank
|29,7991
|29,9786
|% 2,92
|
|Riyal
|7,0494
|7,0848
|% 3,16
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.634
|49,06
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.010
|11.097
|-4,00
|
|Yarım
|5.522
|5.570
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.785
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,59
|0,64
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|1,16
|