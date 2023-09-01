***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.09.2023 09:46
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.08.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Ağustos 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Eylül 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190679
BIST
'
11:377.966
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 47,98
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3726,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0463
|Açılış
|: 26,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7362
En Düşük
26,6058
11:3728,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0082
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:371.669,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.669,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:35
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|69.966.426
|% 9,98
|
|KTLEV
|45,76
|1.025.277.243
|% -8,94
|
|AZTEK
|61,75
|163.937.084
|% -6,93
|
|ELITE
|35,12
|69.366.375
|% -5,74
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|109,90
|1.324.751.154
|% -5,34
|
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,30
|3.010.308.257
|% 1,56
|
|ASTOR
|140,40
|2.771.200.343
|% -2,50
|
|ALFAS
|157,00
|2.746.636.295
|% 8,65
|
|ISCTR
|21,64
|2.435.749.999
|% 2,75
|
|EKGYO
|8,82
|1.522.124.904
|% 2,68
|
|ISCTR
|21,64
|2.435.749.999
|% 2,75
|
|IHLAS
|1,13
|90.196.640
|% 3,67
|
|KOZAL
|27,66
|1.798.790.529
|% -2,81
|
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6957
|26,7279
|% 0,14
|
|Euro
|28,9651
|28,9713
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,7720
|33,9413
|% 0,22
|
|Frank
|30,1593
|30,3410
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1045
|7,1401
|% 0,21
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|2,80
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|5,11
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.074
|-20,00
|
|Yarım
|5.489
|5.558
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.779
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,11
|0,14
|
|B. Petrol
|87,06
|87,06
|0,23
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50BRSAN
Yüzde 8.59 oranında artışla 825.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 301, 702 adet işlem
-
11:48MIATK
Yüzde 9.01 oranında artışla 318.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 228 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, FROTO, ISCTR
-
11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 15 artarak (% 0.51 ) 6, 977
-
11:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, ISGSY, TATEN, CRFSA, ULAS, IZENR, BYDNR, OFSYM, TETMT, KZGYO