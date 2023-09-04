***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.09.2023 09:07
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191154
BIST
'
13:008.198
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 142,12
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.211
13:0026,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0844
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
13:0028,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1227
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9549
En Düşük
28,2072
13:001.671,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,09
|Açılış
|: 1.671,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler12:57
|OFSYM
|93,50
|160.796.905
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|3.257.385
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|344.881.740
|% 10,00
|
|BRSAN
|919,60
|1.602.192.348
|% 10,00
|
|CLEBI
|985,60
|93.224.748
|% 10,00
|
|KENT
|465,00
|400.830
|% -8,82
|
|RNPOL
|27,30
|63.141.485
|% -5,14
|
|CUSAN
|23,78
|91.813.046
|% -4,88
|
|DERIM
|18,77
|15.950.197
|% -4,04
|
|COSMO
|127,00
|16.945.288
|% -4,01
|
|ASTOR
|147,70
|5.069.580.401
|% 4,16
|
|ISCTR
|22,64
|5.011.013.061
|% 5,99
|
|THYAO
|254,10
|3.439.020.637
|% 0,04
|
|IZENR
|63,40
|3.330.273.547
|% 6,73
|
|KOZAL
|30,04
|3.110.397.105
|% 4,60
|
|ISCTR
|22,64
|5.011.013.061
|% 5,99
|
|EKGYO
|8,94
|1.657.166.058
|% 1,13
|
|YKBNK
|16,90
|3.071.299.147
|% 4,97
|
|ZOREN
|4,95
|833.406.585
|% 2,48
|
|SKBNK
|4,40
|555.274.671
|% 3,04
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|1,86
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|6,91
|
|Cumhuriyet
|11.257
|11.427
|-5,00
|
|Tam
|11.027
|11.110
|16,00
|
|Yarım
|5.530
|5.576
|8,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.788
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,75
|20,77
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,59
|88,59
|0,04
|