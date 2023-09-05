***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.09.2023 09:51
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191568
BIST
'
10:338.164
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 22,83
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.123
En Yüksek
8.175
10:3326,8063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0476
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,8078
En Düşük
26,7081
10:3328,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0800
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8800
En Düşük
28,8500
10:331.668,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.668,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.662,67
BIST En Aktif Hisseler10:33
|BRYAT
|2.658,00
|18.316.278
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|52.692.025
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|279.021
|% 10,00
|
|SANKO
|38,78
|15.407.918
|% 9,98
|
|ENERY
|208,60
|695.749.928
|% 9,96
|
|KENT
|413,10
|1.495.835
|% -10,00
|
|YONGA
|38,24
|191.200
|% -7,27
|
|BRSAN
|836,60
|801.172.925
|% -6,80
|
|LUKSK
|58,70
|3.493.763
|% -5,32
|
|EUKYO
|11,86
|1.959.356
|% -5,12
|
|KOZAL
|30,84
|1.889.618.939
|% 0,39
|
|EUPWR
|240,80
|1.679.472.906
|% 0,04
|
|IZENR
|69,50
|1.228.668.034
|% 6,43
|
|ASTOR
|144,00
|1.209.224.349
|% -0,62
|
|THYAO
|253,50
|1.152.289.242
|% 0,32
|
|ITTFH
|3,99
|315.518.598
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,90
|676.992.182
|% 1,14
|
|KOZAL
|30,84
|1.889.618.939
|% 0,39
|
|ISCTR
|22,46
|883.112.772
|% 0,45
|
|YKBNK
|16,70
|540.719.551
|% -0,06
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7971
|26,8063
|% 0,18
|
|Euro
|28,8300
|28,8800
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,6028
|33,7714
|% -0,29
|
|Frank
|30,1009
|30,2822
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1270
|7,1627
|% 0,15
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-2,41
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|0,68
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.016
|11.138
|-6,00
|
|Yarım
|5.525
|5.587
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.791
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,29
|
|B. Petrol
|88,63
|88,63
|-0,39
|