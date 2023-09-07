***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.09.2023 09:04
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192428
BIST
'
10:288.272
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 90,46
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.281
10:2826,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0249
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,2329
En Düşük
26,7332
10:2828,8026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0341
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0760
En Düşük
28,6978
10:281.655,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.655,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler10:28
|GRNYO
|12,10
|15.095.615
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|595.846
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|450.153
|% 10,00
|
|ARZUM
|61,70
|118.438.694
|% 9,98
|
|OFSYM
|101,70
|75.050.227
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|329.534.549
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|176.289.051
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|562.817.577
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|70.993.219
|% -9,97
|
|BRSAN
|774,50
|1.649.117.075
|% 6,50
|
|THYAO
|246,20
|1.017.571.056
|% 0,49
|
|ASELS
|41,52
|997.789.082
|% 0,83
|
|ISCTR
|24,86
|927.896.288
|% 1,22
|
|SISE
|54,90
|764.903.882
|% 1,01
|
|EKGYO
|9,26
|431.781.912
|% 0,22
|
|ISCTR
|24,86
|927.896.288
|% 1,22
|
|ASELS
|41,52
|997.789.082
|% 0,83
|
|YKBNK
|17,07
|394.930.549
|% 1,07
|
|SKBNK
|4,66
|103.568.939
|% 1,97
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8357
|26,8409
|% 0,09
|
|Euro
|28,7788
|28,8026
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,3641
|33,5314
|% -0,20
|
|Frank
|29,9701
|30,1507
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,14
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,11
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,85
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.994
|11.099
|-12,00
|
|Yarım
|5.514
|5.571
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.785
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,44
|90,44
|-0,16
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
-
10:43BRYAT
Yüzde 7.29 oranında artışla 2, 596.30 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 746 adet işlem
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10:41XU100
Endeks 8, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 18, 639.00 milyon TL de
-
10:41BRYAT
Yüzde 7.48 oranında artışla 2, 601.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 274 adet işlem
-
10:40AGHOL
Yüzde 5.86 oranında artışla 240.20 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 932 adet işlem
-
10:39AVGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 072, 951 adet işlem