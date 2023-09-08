***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.09.2023 09:06
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192923
BIST
'
18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
0
En Yüksek
0
18:0526,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0519
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0807
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0259
En Düşük
28,6673
18:051.661,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.661,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|15,44
|2.017.620.493
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|YGYO
|2,49
|28.463.667
|% 0,00
|
|VAKBN
|15,44
|2.017.620.493
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|YGYO
|2,49
|28.463.667
|% 0,00
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 0,00
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 0,00
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8491
|26,8535
|% 0,19
|
|Euro
|28,7806
|28,7942
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,4251
|33,5927
|% 0,27
|
|Frank
|30,0423
|30,2233
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|6,04
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.663
|7,99
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|11.025
|11.123
|14,00
|
|Yarım
|5.530
|5.583
|7,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.791
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,19
|
|B. Petrol
|89,55
|89,55
|-0,37
|