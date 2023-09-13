***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.09.2023 09:11
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194314
BIST
'
10:238.231
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 70,71
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.234
10:2326,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0972
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2328,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0457
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:231.655,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.655,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:21
|EBEBK
|74,80
|35.655.215
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|3.134.213
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|TMSN
|125,80
|230.220.812
|% 9,97
|
|COSMO
|138,40
|28.926.706
|% 9,93
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|TDGYO
|13,65
|1.684.049
|% -6,57
|
|KUVVA
|47,00
|589.709
|% -5,05
|
|ULAS
|17,62
|2.479.486
|% -4,60
|
|SISE
|55,15
|1.442.579.826
|% 1,66
|
|THYAO
|238,20
|856.354.127
|% 0,93
|
|ENKAI
|37,40
|812.551.533
|% -2,04
|
|KOZAL
|32,08
|714.398.541
|% 1,52
|
|KZGYO
|42,20
|703.866.365
|% -3,92
|
|AKGRT
|5,86
|235.191.127
|% 3,53
|
|YKBNK
|16,54
|556.890.209
|% 2,16
|
|EKGYO
|8,91
|282.232.114
|% 0,45
|
|SKBNK
|5,33
|149.193.378
|% 1,91
|
|ZOREN
|4,95
|130.693.900
|% 0,61
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9319
|26,9377
|% 0,35
|
|Euro
|28,9563
|28,9608
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,4154
|33,5830
|% -0,15
|
|Frank
|30,0372
|30,2182
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1513
|7,1872
|% 0,15
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,58
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,56
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.032
|11.129
|-28,00
|
|Yarım
|5.533
|5.588
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,21
|
Seans Raporu
10:21
daha fazla
-
10:36PRKME
Yüzde 6.68 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 088, 512 adet işlem
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 08 artarak (% 0.56 ) 8, 647
-
10:35
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, BALAT
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ENKAI
-
10:35XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 17, 054.00 milyon TL de