***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.09.2023 16:25
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 330 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 15.09.2023 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195099
BIST
'
17:107.960
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -53,50
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:1026,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0154
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:1028,8047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,1147
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:101.648,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.648,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:10
|BRYAT
|2.329,80
|659.886.076
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.983.284
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.211
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.212.132.245
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|58.750.264
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.651.827
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|DESA
|20,62
|51.050.995
|% -9,96
|
|KZGYO
|35,60
|1.136.771.427
|% -9,96
|
|SASA
|48,28
|7.607.734.175
|% -2,86
|
|SISE
|55,10
|6.319.371.548
|% -0,27
|
|THYAO
|231,50
|5.860.637.918
|% -0,09
|
|ISCTR
|21,22
|5.440.879.158
|% -1,49
|
|ENKAI
|38,00
|4.841.811.461
|% 2,87
|
|ISCTR
|21,22
|5.440.879.158
|% -1,49
|
|KATMR
|1,99
|493.726.427
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,88
|3.742.857.678
|% -2,82
|
|ZOREN
|4,74
|1.049.303.454
|% -1,46
|
|EKGYO
|8,40
|1.572.489.816
|% -0,83
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9471
|26,9511
|% 0,06
|
|Euro
|28,7944
|28,8047
|% -0,40
|
|Sterlin
|33,3390
|33,5062
|% -0,62
|
|Frank
|29,9581
|30,1386
|% -0,22
|
|Riyal
|7,1632
|7,1991
|% 0,04
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|10.993
|11.078
|-27,00
|
|Yarım
|5.513
|5.562
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,38
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,51
|-0,28
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|1,40
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25MNDTR
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 18.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 516, 846 adet işlem
-
17:24ENERY
Yüzde -7.33 oranında düşüşle 153.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 095, 740 adet işlem
-
17:23GOKNR
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 004, 299 adet işlem
-
17:22BARMA
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 19.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 118, 919 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 69 kaybederek (% -0.40 ) 8, 418